СЕУЛ, 19 июл — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила в понедельник в Сеуле, что Штаты собираются помешать странам с "диктаторской политикой", таким как Китай, получить доминирующее положение касательно определенных ресурсов и продуктов, а также выступила за укрепление экономического сотрудничества с Южной Кореей, передает агентство Ренхап. "Уберите это". Китай обломал надежды торговцев нефтью

По ее словам, Южная Корея играет важную роль в цепочке поставок, производя ключевые компоненты, такие как полупроводники и батареи. Страна должна работать вместе с США, чтобы разрешить проблему с "бутылочным горлышком" в сфере цепочек поставок и разделить страдания в этой сфере, пояснила Йеллен.

"Для дальнейшего укрепления цепочки поставок нам необходимо укреплять экономическое сотрудничество с основными дружественными странами, включая Южную Корею… США не собираются отступать на задний план в мире", — сказала она.

Йеллен также подняла вопрос о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть, сославшись на волатильность на энергетическом рынке в связи с украинским кризисом. Также она выступила против превращения Китаем ресурсов в "оружие".

"Страны с диктаторской политикой наносят удар и оказывают давление на экономику. Касательно сырья и технологий мы стали свидетелями того, как эти страны, используя свою геополитическую силу, оказывают экономическое давление. В случае Китая предпринимаются усилия по обеспечению доминирующего положения в сфере производства определенных материалов и сырья, и для достижения этого создается нерациональный рыночный порядок… Мы собираемся помешать таким странам, как Китай, творить произвол и получить доминирующее положение в отношении определенных продуктов и веществ", — пояснила она.

Ранее Йеллен заявила, что США хотят покончить с чрезмерной зависимостью от поставок редкоземельных элементов из Китая.

Йеллен прибыла в понедельник в Сеул из Индонезии, где проходила встреча министров финансов G20. По словам Йеллен, США настаивают на расширении торговых связей с Южной Кореей и другими надежными союзниками для повышения устойчивости цепочек поставок и предотвращения возможных манипуляций со стороны монополиста.

Глава американского минфина в понедельник утром посетила LG Science Park, где также находится центр разработки передовых материалов, и встретилась с вице-председателем LG Chem Син Хан Чхолем.

По данным агентства, за время своего визита в Южную Корею 19-20 июля Йеллен также встретится с главой Банка Кореи Ли Чхан Ёном и вице-премьером по экономике и по совместительству министром финансов Чху Гён Хо.