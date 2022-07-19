ПЕКИН, 19 июл — ПРАЙМ. Санкции, введенные ЕС в 2022 году, показали свою неэффективность, дальнейшие ограничения скорее всего будут символическими, а их влияние незначительным, считают в китайском государственном издании Global Times. Евродепутат назвал сроки введения седьмого пакета санкций против России

По их мнению, ЕС осознал, что ему не удалось сокрушить Россию даже "максимальными" санкциями, поэтому новые ограничительные будут еще менее эффективными. На Западе начали вновь обсуждать новые санкции, когда ЕС столкнулся с давлением со стороны США и некоторых стран Центральной и Восточной Европы, к примеру, Литвы, отметили они, добавив, что к санкциям будет подталкивать и Чехия, даже несмотря на то, что Брюссель осознает их слабую эффективность.

В Global Times отметили, что многие европейские страны обеспокоены возможным сокращением или прекращением Россией поставок газа. Обдумывая новый пакет санкций, в ЕС продолжает искать по миру альтернативы российскому газу, чтобы справиться с холодами грядущей зимы.

Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй заявил изданию, что ответ на вопрос о том, как долго ЕС будет продолжать вводить санкции в отношении России, находится в США, так как многие меры требуют согласования с Вашингтоном.

Вместе с тем он отмечает, что в ЕС появляется все больше и больше опасений относительно США, так как ЕС понимает, что на Вашингтон нельзя полагаться. А в случае, если экс-президент США Дональд Трамп вновь займет овальный кабинет в Белом доме, ценность Европы для США будет незначительной.

Китайские аналитики считают, что ЕС на этом фоне стремится к сотрудничеству с другими крупными странами, включая Китай, так как осознает, что решение многих глобальных проблем требует участия Пекина.

Издание подчеркивает, что Китай и ЕС в вопросе украинского кризиса имеют некоторые схожести в позициях, так как ни Пекин, ни Брюссель не хотят хаоса или войны и стремятся содействовать скорейшему прекращению огня. По мнению наблюдателей, стороны также придерживаются общих позиций в отношении гуманитарной помощи.