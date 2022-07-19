БРЮССЕЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз начинает переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Пизонеро. СМИ: антироссийские санкции Евросоюза показали свою неэффективность

"Поздравления Северной Македонии и Албании с долгожданным днем! Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие", — написала она.

Как отметила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переговоры открываются 19 июля, и сразу после межправительственной конференции, во вторник, "Еврокомиссия и переговорные команды Албании и Северной Македонии начнут работать".

Премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски заявил, что после 17 лет ожидания страна начинает переговоры о вступлении в ЕС с македонским языком, который станет одним из официальных языков союза.

"Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим друзьям в ЕС за их поддержку, участие и приверженность европейской интеграции Северной Македонии… Огромное удовлетворение, что после 17 лет ожидания сегодня, наконец, начинаем переговоры, открываем новые перспективы для страны и граждан и постепенно, но надежно присоединяемся к большой европейской семье, что является нашей приоритетной стратегической целью десятилетиями", — сказал он.

Ковачевски подчеркнул, что для Скопье исключительно важно — в предложении ЕС по переговорной платформе "македонский язык указан без каких-либо дополнений, объяснений и ссылок, что открывает для македонского языка двери, чтобы стать официальным языком ЕС".

Премьером Албании Эди Рама поблагодарил фон дер Ляйен и не присутствующую в Брюсселе экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, за то, что "заботились о Европе, но и о Западных Балканах на пути в ЕС". Албанский премьер также поздравил Меркель с прошедшим 17 июля днем рождения.

Глава правительства Северной Македонии вместе с премьером Албании участвуют во вторник в Брюсселе в первом шаге переговоров о вступлении в ЕС — встрече с руководством Евросоюза и определении переговорных рамок. Утром они сделали совместные заявления с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Начало переговоров о вступлении Албании в ЕС увязано с началом переговоров о вступлении Северной Македонии и несколько раз переносилось. В минувшую субботу депутаты правящей в Северной Македонии коалиции поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Протокол между двумя странами был подписан на следующий день, что открыло дорогу для переговоров и Албании.

Албанскую делегацию возглавит премьер, с ним поехали министр иностранных дел Олта Джачка и еще 23 министра, замминистра и руководителя ведомств. Во главе северомакедонской делегации также премьер, с ним отправился первый вице-премьер Артан Груби, глава МИД Буяр Османи и другие члены правительства.

Со стороны ЕС ожидается участие главы дипломатии Жозепа Борреля, комиссара по вопросам расширения Оливера Вархели и главы МИД председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии Яна Липавского.

Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье ожидают получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении.