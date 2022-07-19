МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ювелирный бренд Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках весом до 250 грамм, уже заключен ряд соглашений с банками, сообщила компания. Минфин готовит меры по упрощению экспорта ювелирных изделий

"Ювелирный бренд Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках. Компания заключила ряд соглашений с российскими банками и получила необходимые согласования в министерстве финансов РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая поступившая в производство партия включает в себя 1000 слитков весом от 5 до 250 грамм, при этом слитки 999 пробы содержат не более 0,007% примесей и соответствуют требованиям ГОСТ.

"Регулятор ведет последовательную либерализацию рынка инвестиционного золота для частных инвесторов: после отмены НДС на продажу слитков в марте, уже в июле был отменен налог на доходы от инвестиций в золото….В условиях волатильности валют спрос на слитки растет. Уже сегодня мы видим активный интерес со стороны банков, продвигающих новый для россиян инвестиционный инструмент и ищущих эффективного партнерства с аффинажными предприятиями, которых в России всего 11, включая Sokolov", — приводятся в сообщении слова управляющего партнера ювелирного бренда Артема Соколова.

По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства). Во многих странах мира, где инвестиционное золото НДС не облагается, фиксируется высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора (Германия, США, Китай, Индия, Таиланд и другие).