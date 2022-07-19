МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. По данным исследовательского холдинга "Ромир", недельные расходы россиян и средний чек за период с 11 по 17 июля выросли на 6% и 4,6% соответственно. СМИ спрогнозировали удвоение расходов Германии по госдолгу из-за инфляции

Уточняется, что на предыдущей неделе расходы россиян сократились 0,7%, средняя стоимость одной покупки снизилась на 0,9% и составила 654 рубля.

"В период с 11 по 17 июля средние недельные расходы россиян выросли по сравнению с предшествующей неделей на 6%. Индекс недельных расходов составил 5 589 рублей", — говорится в сообщении.

При этом в годовой динамике расходы увеличились на 16,7%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 4,6%. Средняя стоимость одной покупки составила 684 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 12,3%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.