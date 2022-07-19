Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордного значения в июне
Евростат: годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,6% по итогам июня
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
Годом ранее в июне в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,9% годовых.
Только за июнь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.
Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 3,7% с 3,8%.