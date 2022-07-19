МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2022 года снизила производство стали по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года на 9,5% — до 6 миллионов тонн, говорится в сообщении компании. Мишустин рассказал о задачах металлургической отрасли

Выпуск чугуна снизился на 17,3%, до 4,3 миллиона тонн. Продажи готовой продукции уменьшились на 15,7%, до 5,2 миллиона тонн.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 20,24% акций компании. В 2021 году группа увеличила производство стали на 17,4% — до 13,592 миллиона тонн.