МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза не затронут товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию

Еврокомиссар отметил, что санкционный режим не затрагивает товары или технологии, которые связаны с транспортировкой природного газа из России.