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https://1prime.ru/state_regulation/20220719/837534116.html
Еврокомиссия: новые санкции против России не затронут транспортировку газа
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Антироссийские санкции Евросоюза не затронут товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Еврокомиссар... ПРАЙМ, 19.07.2022
экономика, новости, энергетика, газ, ек, ес, газ, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза не затронут товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
Еврокомиссар отметил, что санкционный режим не затрагивает товары или технологии, которые связаны с транспортировкой природного газа из России.