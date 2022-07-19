МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в августе начнет закупки зерна в государственный интервенционный фонд, сообщается в Telegram-канале министерства. В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна

"В следующем месяце Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи", — говорится в сообщении.

В 2022 году в рамках государственных интервенций планируется закупить до 1 миллиона тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России.

"В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 миллионов тонн. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Это позволит охлаждать рынок и сохранять стабильную ситуацию", — говорится в сообщении.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.