МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года — 8,7%, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria. Инфляция в США ускорилась до максимума: насколько ФРС поднимет ставку?

По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 1,4%.

"Дальнейший рост цен на топливо, продукты питания, бытовую электроэнергию и рестораны снова значительно увеличил инфляцию в Австрии. При росте на 8,7% потребительские цены достигли самого высокого уровня инфляции за 47 лет. Последний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфляции в Австрии в сентябре 1975 года", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

Он отметил, что инфляция также особенно заметна в еженедельных покупках: цена на мини-корзину, которая включает в себя топливо, продукты питания и услуги, выросла на 18,8% в годовом исчислении.

Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.