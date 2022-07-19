МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Посол ЕС на Украине Матти Маазикас заявил, что страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, но назвал финансовую ситуацию ужасной.
"У меня нет такого предчувствия. Я думаю, я бы знал, если бы они (украинцы — ред.) действительно были на грани (дефолта — ред.). Но ситуация ужасная", — отметил он в интервью телеканалу Euronews.
По мнению посла, зарубежной финансовой помощи Украине недостаточно.
Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении 9 миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева.