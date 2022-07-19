МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Посол ЕС на Украине Матти Маазикас заявил, что страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, но назвал финансовую ситуацию ужасной. Украина стала ассоциированным членом МЭА

"У меня нет такого предчувствия. Я думаю, я бы знал, если бы они (украинцы — ред.) действительно были на грани (дефолта — ред.). Но ситуация ужасная", — отметил он в интервью телеканалу Euronews.

По мнению посла, зарубежной финансовой помощи Украине недостаточно.

Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении 9 миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева.