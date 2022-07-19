МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. По итогам первых пяти месяцев динамика грузооборота транспорта осталась в "зеленой зоне" и показала рост около 2%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию транспорта. Мишустин назвал ключевой фактор для развития российских отраслей

"Но, если точно — 1,8%", — уточнил он.

Премьер добавил, что России важно добиваться положительных изменений в транспортном комплексе, несмотря на вызовы, которые несут действия недружественных стран. По его мнению, стабильная работа данного комплекса является обязательным условием для функционирования любого государства.

"Это необходимо для обеспечения достойной жизни миллионов наших граждан, развития самой отрасли и экономики в целом, сохранения нашей страны, как важного участника системы глобальной торговли", — подчеркнул он.

Кроме того, Мишустин заявил, что надо продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли, так как это необходимо для снижения издержек и ускорения грузо- и пассажиропотоков, а также как инструмент повышения общей эффективности работы.

Он отметил важность бесперебойной подготовки квалифицированного персонала, а также сохранения кадрового костяка отрасли в условиях внешнего давления.

По словам премьера, суммарный объем помощи транспортному комплексу в России составил 511,5 млрд рублей. В том числе свыше 120 млрд рублей пошли на поддержку авиации. Благодаря этим и другим шагам удалось смягчить влияние санкций на отрасль в целом, заявил он.

Мишустин считает необходимым продолжать работу в интересах пассажиров, грузовладельцев и выполнять обязательства по обеспечению мобильности, повышать доступность и связанность территорий России.

Он также подчеркнул, что в ходе сессии обсудят основные цели развития единой опорной транспортной сети, включая формирование пятилетних программ в увязке с глобальными логистическими коридорами на Юг и Восток.