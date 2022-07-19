МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Расширение связи с дружественными государствами является ключевым фактором для развития  отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Мишустин отметил рост динамики грузооборота по итогам первых пяти месяцев

Он также добавил, что важно продолжать развивать собственное производство в транспортной сфере.