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https://1prime.ru/state_regulation/20220719/837536922.html
Мишустин назвал ключевой фактор для развития российских отраслей
Экономика
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. Расширение связи с дружественными государствами является ключевым фактором для развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики, заявил премьер-министр РФ... ПРАЙМ, 19.07.2022
экономика, новости, михаил мишустин, развитие, отрасли
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРА ЙМ. Расширение связи с дружественными государствами является ключевым фактором для развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он также добавил, что важно продолжать развивать собственное производство в транспортной сфере.