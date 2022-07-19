ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. США сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля, сообщил американский замминистра торговли Алан Эстевез. Путин отметил темпы развития отношений России с Ираном

"В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года", — сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.

Эстевез пояснил, что речь идет об отчетном периоде с 24 февраля по 1 июля.

Сославшись на экспертные расчеты, он сообщил, что 37 стран, которые применяют сходные меры экспортного контроля, сократили поставки в Россию на 60%, а государства, остающиеся в стороне от санкций, — на 40%. В подсчетах, по словам замминистра, учитываются 54 страны, на которые, как утверждает Эстевез, приходится 90% российского импорта.

Эстевез также рассказал, что с 24 февраля американские власти перехватили 218 поставок в Россию на сумму 90 миллионов долларов. По его словам, министерство торговли США также выявило более 150 самолетов, которые, как они считают, эксплуатируются в России и Белоруссии в нарушение санкций.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.