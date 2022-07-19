КАЛИНИНГРАД, 19 июл — ПРАЙМ. Калининградские власти рассчитывают, что Литва на этой неделе примет регламенты, которые позволят возобновить железнодорожный транзит грузов в Калининград из других городов России и обратно через Литву, сообщил губернатор Антон Алиханов. Reuters: поставки газа по "Северному потоку" возобновятся в четверг

Еврокомиссия опубликовала ранее разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.

"Несмотря на то, что ЕК приняла решение о пересмотре санкций собственных, они пересмотрели только в части ж/д транзита. Сейчас литовцы должны соответственно с этим решением принять какие-то свои внутренние регламенты и нормативы. Мы исходим из того, что это должно случиться на этой неделе. Такая информация проходит в рамках контактов с поверенными в делах по линии МИДа. Рассчитываем, что это произойдёт в ближайшее время, в противном случае это будет затяжкой времени. Тем не менее продолжаем бороться и считаем необходимым снимать ограничения в части автомобильного транзита. Эту работу тоже с МИДом продолжаем, договорились добиваться этого", — рассказал Алиханов журналистам.

Власти Калининградской области продолжают работу с МИД и считают, что ограничения по автомобильному транзиту тоже должны быть полностью устранены.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что работа и контакты с Еврокомиссией по транзиту в Калининград будут продолжаться, так как остается ряд вопросов, которые можно решить через диалог. Как указывал Алиханов, власти Калининградской области считают, что ограничения по автомобильному транзиту должны быть полностью устранены и продолжают работу для достижения этого.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.