ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. Минюст США просит дать ему полномочия, чтобы министерство смогло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине, заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Адамс Эндрю. Reuters: Евросоюз планирует разрешить разморозку ресурсов российских банков

Как заявил Эндрю на слушаниях в юридическом комитете сената, минюст вносит ряд предложений, которые считает критическими.

"Предоставить возможность передачи доходов от конфискованного имущества Украине для возмещения ущерба", — перечислил Эндрю.

Он отметил, что реализация предложения потребует внесения поправок в законы, регулирующие использование конфискованных средств.