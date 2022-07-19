Минюст США хочет отдавать Украине доход с имущества россиян
Минюст США просит разрешить ему отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян
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ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. Минюст США просит дать ему полномочия, чтобы министерство смогло передавать доходы от арестованного имущества россиян на возмещение ущерба Украине, заявил глава созданного в администрации для исполнения и контроля санкционного режима против РФ межведомственного спецотдела Адамс Эндрю.
Как заявил Эндрю на слушаниях в юридическом комитете сената, минюст вносит ряд предложений, которые считает критическими.
"Предоставить возможность передачи доходов от конфискованного имущества Украине для возмещения ущерба", — перечислил Эндрю.
Он отметил, что реализация предложения потребует внесения поправок в законы, регулирующие использование конфискованных средств.