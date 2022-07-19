ПАРИЖ, 19 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что в новый санкционный список ЕС против России попали 55 человек. Reuters: Евросоюз планирует разрешить разморозку ресурсов российских банков

В понедельник в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС.

Колонна на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции заявила, что в Брюсселе был согласован запрет на импорт золота из России, а также были усилены индивидуальные санкции, которые коснулись 55 человек. Однако конкретные имена она не озвучила.

Еврокомиссия 15 июля предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в РФ современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза.