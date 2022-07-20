ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний продовольственный кризис, считает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Путин призвал снять ограничения на поставки зерна из России

"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", — сказал Бизли, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Совета по международным делам.

Представитель ООН предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться "намного хуже" текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.

По мнению Бизли, ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из РФ и Белоруссии на мировые рынки.