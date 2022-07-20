МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Если синоптики не ошибаются в своих прогнозах и в Центральной России какое-то время продержится прохладная и дождливая погода, то первая "волна грибов" может начаться в конце июля, отметил в интервью радио Sputnik грибник, автор научно-популярного YouTube-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров. Юрист предупредила, что нельзя сажать на даче

По его словам, старт сезона грибов в регионе прочно связан с погодой. В первой половине лета в Центральной России стояла жара, которая высушила лес, но теперь ситуация изменилась — а для роста грибов необходимы дожди и прохлада.

"Общее заблуждение многих людей, даже опытных грибников, что для появления грибов нужно тепло и дожди. "Грибной дождь", который идет тогда, когда тепло и светит солнце, – это миф. На самом деле для плодоношения грибницы нужно похолодание. Обычно похолодание сопровождается дождями. При этом важно помнить, что грибы появляются не сразу после дождя. Им нужно примерно дней десять. Не надо сразу после дождя идти в лес", – посоветовал Тихомиров.

Он отметил, что если несколько дней будут лить дожди, и погода будет прохладной, то это может дать импульс грибнице. "Я надеюсь, что в конце июля в Центральной России начнется первая волна грибов. Будут еловые белые грибы и боровики. А сейчас можно найти только лисички", – уточнил эксперт.

После первой волны грибов, по его словам, следует ждать основного урожая. "Основная волна грибов будет в конце августа. В это время года в Центральной России уже ночи холодные. Белым грибам не страшны заморозки. В прошлом году я их даже в Архангельской области пятого сентября собирал. Там была огромная волна белых грибов. Они были уже немного замерзшие, но продолжали расти", – рассказал Тихомиров.