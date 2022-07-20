МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Чаще всего "суперзарплаты" (от 150 тысяч рублей) предлагают соискателям в Магаданской области и Якутии, среди профессиональных сфер по доле высокооплачиваемых вакансий лидируют консалтинг и высший менеджмент, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть у РИА Новости. Опубликован рейтинг по развитию ипотеки в регионах

Эксперты кампании проанализиировали 3 миллиона вакансий с указанным уровнем дохода за январь-июнь 2022 года. Согласно имеющимся данным, за первое полугодие в России было открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей, что составляет 8% от общего числа предложений о работе. При этом год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат составляла только 5%.

Исследование показало, что чаще всего "суперзарплаты" можно встретить в Магаданской области — 25% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тысяч рублей. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), на третьем — Чукотский административный округ (20%). Кроме того, в топ-5 вошли Москва (18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17%).

Реже всего вакансии с зарплатами от 150 тысяч рублей встречаются в Республике Северная Осетия (3%), Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 2%).

По профессиональным областям наиболее высокая доля вакансий с "суперзарплатами" отмечается в сфере консалтинга (39% от всех предложений о работе). Существенной долей высокооплачиваемых вакансий отличаются профессиональные сферы "Высший менеджмент" (33%), "Добыча сырья" (28%), "Информационные технологии, интернет, телеком" (22%) и "Строительство, недвижимость" (13%).

Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тысяч рублей попадаются в сферах "Безопасность" и "Наука, образование" (по 2%), а также "Административный персонал" и "Домашний персонал" (по 1%).