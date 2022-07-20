Годовая инфляция в Британии стала рекордной за последние 40 лет
Годовая инфляция в Британии ускорилась до 9,4% по итогам июня, достигнув рекорда 1982 года
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Согласно данным ONS, показатель стал самым высоким с февраля 1982 года, когда инфляция составляла 10,2%. За июнь потребительские цены выросли на 0,8% после роста на 0,7% в мае.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,3%, месячную — в 0,7%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,2% после 7,9% месяцем ранее. За июнь цены по этому индексу выросли на 0,7% после 0,6% в мае.