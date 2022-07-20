МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Реальные доходы британцев упали почти на три процента на фоне инфляции

Согласно данным ONS, показатель стал самым высоким с февраля 1982 года, когда инфляция составляла 10,2%. За июнь потребительские цены выросли на 0,8% после роста на 0,7% в мае.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,3%, месячную — в 0,7%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,2% после 7,9% месяцем ранее. За июнь цены по этому индексу выросли на 0,7% после 0,6% в мае.