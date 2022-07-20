МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Экономика России куда сильнее, чем представляла себе западная общественность, и со стороны Евросоюза было глупо делать ставку на то, что ее изоляция пройдет без тяжелых последствий для самих европейцев, пишет издание Il Fatto Quotidiano. Названы обстоятельства, которые могут внезапно "уронить" рубль

Львиную долю ВВП России составляет промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство, что является ее конкурентым преимуществом. Сфера услуг, которая включает в себя торговлю, банковский сектор, транспорт, туризм и госуслуги, гораздо менее отражает силу российской экономики, и ее развитие в основном происходит внутри страны. Если сравнить с другими странами, то она играет в России гораздо меньшую роль, добавляет Il Fatto Quotidiano.

Помимо этого, у страны также отличные показатели на макроэкономическом уровне. Так, она закончила 2021 год с активным торговым балансом, что стало возможно благодаря экспорту сырья, включая нефть и газ.

"Москве также удалось накопить огромные валютные резервы на 630 миллиардов долларов (в 1,7 раз выше уровня импорта товаров и услуг)", — отмечается в тексте.

Издание также напомнило, что Россия является нетто-кредитором на международном рынке.

"Получается, что другие страны нуждаются в ней гораздо больше, чем она — в других странах. Даже в текущих условиях торговый баланс страны продолжает оставаться активным, а взрывной рост цен на черное золото и газ дают гарантию значительных налоговых поступлений", — говорится в материале.

ЕС, как отмечается, просчитался, надеясь отодвинуть Россию на второй план без серьезных последствий для своей собственной экономики.

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