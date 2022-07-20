МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Температурный рекорд в Великобритании был побит в минувший вторник, сообщила метеорологическая служба. По ее данным максимальная температура в стране достигала 40,3 градусов, а по меньшей мере в 34 местах она превысила превысила предыдущий рекорд в 38,7 градусов. Годовая инфляция в Британии стала рекордной за последние 40 лет

Рекордные 40,3 градуса были зафиксированы в графстве Линкольншир на востоке Англии, отметила служба.

В ночь на 19 июля был также побит рекорд ночной температуры, в графстве Суррей столбики термометров не опустились ниже 25,8 градусов, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.

Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами в городе критической на фоне аномальной жары. В связи с участившимися случаями пожаров в Лондоне пожарная служба города объявила чрезвычайную ситуацию.

В связи с этим в стране впервые в истории объявили красный уровень опасности.