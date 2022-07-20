МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Потенциал антироссийских санкций исчерпан, Евросоюзу приходится вносить в них уточнения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. Ларов заявил, что Россия не будет радоваться проблемам Европы в энергетике

"Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они (ЕС) уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет", — сказал он.

Глава МИД отметил, что поскольку антироссийские санкции начали негативно сказываться на самом ЕС, то режим ограничений подвергся корректировкам, позволяющим обслуживать экспорт российского продовольствия.

По мнению Лаврова, Россия переориентируется на другие рынки без серьезных потерь, если Европа откажется от ее энергоносителей.

"Президент сказал, что в связи с тем, что они творят по поводу "Северного потока — 2", мы всегда готовы его запустить. Он под давлением находится", — заявил Лавров.

По его словам, в нынешней ситуации 50% предназначенного для газопровода объема уже зарезервированы для внутреннего потребления, как для целей отопления, так и для целей химической промышленности и других промышленных задач.

"Мы переориентируемся без каких-либо серьезных потерь, я в этом не сомневаюсь, у нас есть покупатель, есть спрос", — подчеркнул министр.

Лавров также считает, Европа не пойдет на полный разрыв связей с Россией и использование сжиженного природного газа.

"Я не думаю, что в их интересах полностью разорвать все связи с нами и перейти на сжиженный природный газ, который американцы пытаются им всучить", пояснил он в интервью, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.