МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Латинская Америка нужна России для организации добычи ресурсов, в том числе редкоземельных металлов, а не как новый рынок сбыта сырья, прокомментировал РИА Новости сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. МИД: изменение объемов добычи нефти должно обсуждаться в рамках ОПЕК+

Ранее во вторник The Hill со ссылкой на представителей добывающей отрасли и американских чиновников сообщила, что компании из США проигрывают России и Китаю в борьбе за контракты на добычу лития в странах Латинской Америки. По данным издания, Вашингтон не использует дипломатическое влияние для поддержки американских компаний в заключении контрактов с местными властями на разработку месторождений лития.

"России Латинская Америка нужна не столько для новых рынков сбыта, сколько для организации добычи этих самых ресурсов, а редкоземельных металлов на этом континенте – огромное количество, о чем говорит и интерес Китая", — сказал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, отчасти намерениям РФ по организации добычи металла в Латинской Америке "могут спутать карты" санкции. В этой связи он напомнил, что некоторые бразильские компании уже отказались от совместных предприятий с российскими холдингами.

"В частности, встал проект "Акрона" по производству удобрений. Но, как представляется, в меняющемся мировом порядке это временное явление", — считает Переславский.

Он также отметил, что все больше стран хотят присоединиться к БРИКС, в том числе и из Латинской Америки, а значит, у членов союза будет приоритетное право на инвестирование и разработку месторождений.