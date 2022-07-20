МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Красноярский край — один из лидеров по развитию креативной экономики в Сибири. В июле 2022 года регион принял участие в московском форуме "Российская креативная неделя" (RCW). Здесь стало понятно: он силен не только промышленностью. Главный драйвер региона — творческие люди. Первые эффекты от RCW край уже получил — подписаны важные соглашения, получен опыт по развитию креативных кластеров, проведены десятки переговоров. В Россию хлынула "лишняя" валюта, но это не к добру

МИЛЛИАРДЫ НА КРЕАТИВЕ

По данным Сибирского института развития креативных индустрий, Красноярский край занимает второе место среди регионов Сибири по вкладу в креативную экономику. В регионе зарегистрировано более 106 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 11 500 организаций задействовано в креативных индустриях. Это небольшие компании или просто частные предприниматели, которые работают в сфере архитектуры, дизайна, урбанистики, музыки, маркетинга, журналистики, IT, искусства и т.д.

За 2021 год выручка организаций креативных индустрий региона составила 64 млрд рублей. Здесь начала стремительно развиваться креативная экономика. Для промышленных регионов подобные индустрии — серьезный аргумент в борьбе за людей. Губернатор Красноярского края Александр Усс не раз отмечал, что для развития нужны талантливые люди. Привлечь их можно только в динамично развивающиеся города, с высоким уровнем культурной жизни, возможностями и условиями для открытия своего дела и самореализации.

Активная работа в этом направлении в крае стартовала еще в прошлом году. В ноябре 2021 года в Красноярске прошла первая "Российская креативная неделя — Сибирь". Одним из ее итогов стало создание в регионе Сибирского института развития креативных индустрий. Теперь организация занимаемся системной поддержкой и продюсированием предпринимателей в креативных отраслях края.

И уже на федеральной креативной неделе, проходившей в июле четыре дня в Парке Горького, показали первые результаты. Только Красноярский край из 62 регионов-участников представил отдельный павильон со своей региональной программой. Стенд края запомнился многим. Его посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и губернатор Александр Усс.

О концепции стенда и направлениях работы с креативными индустриями в регионе рассказала заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина. "В основе нашего стенда — интеллект, мы хотели показать, что именно интеллект формирует реальные деньги", — пояснила она.

По словам директора Сибирского института развития креативных индустрий Александра Черникова, Красноярский край за последнее время вышел в лидеры Сибирского федерального округа по темпам развития креативных индустрий. "Мы первыми из регионов подготовили отдельный тематический павильон на «Российской креативной неделе". В прошлом году край первым принял RCW в формате окружного форума. И мы не планируем сбавлять обороты", — пояснил он.

ГАСТРОНОМИЯ, МОДА И ДИЗАЙН

Первые эффекты от участия в Российской креативной неделе представители Красноярского края (поехало около 70 предпринимателей) получили, еще находясь на форуме.

Регион в рамках своего тематического павильона привез масштабную программу по сибирской гастрономии. Прошли лекции о трендах в архитектуре ресторанов и баров, о современной сибирской кухне с ее традициями и новшествами. Ведущие рестораны края показали свои мастер-классы и удивили многих. Руководитель красноярского ресторанного холдинга Bellini Group Анатолий Ващенко отметил, что, к сожалению, многие люди в крупных городах России не представляют, насколько сегодня развит ресторанный бизнес в Красноярском крае. Местные заведения — победители престижных российских ресторанных премий (например, премия Wheretoeat).

"Участие в таких масштабных форумах как раз и дает узнаваемость и понимание того, что в Сибири готовят не хуже, а даже лучше, чем в Париже. Это влияет и на развитие туризма в Красноярском крае. Люди приезжают, чтобы попробовать енисейскую кухню, которую они нигде больше не встретят. На мой взгляд, для всего красноярского общепита — это важный эффект от "Российской креативной недели", — отметил Анатолий Ващенко.

Не менее значимый посыл получила и модная индустрия региона. В рамках мероприятия было подписано соглашение, которое включает разработку концепции центра кастомизации Красноярского края. Это новая модель поддержки индустрии моды, и регион стал первым в России, где начали ее реализацию.

Участница форума, красноярский дизайнер одежды Наталия Байкова отметила, что на мастер-классах "Российской креативной недели" московские стилисты ей дали некоторые рекомендации; рассказали, что будет востребовано. "Я получила обратную связь по моей коллекции. Теперь я знаю, куда двигаться. Для себя я определила нишу производства повседневной и нарядной одежды из качественных тканей", — рассказала модельер.

Вскоре в Красноярском крае пройдет аудит локальных брендов от группы компаний FASHION HUB RUSSIA (ресурсный центр российской fashion индустрии, ритейла, легкой промышленности). Эксперты разберут сильные и слабые стороны местных дизайнеров и расскажут, что и как нужно поменять, чтобы выйти на новые рынки, заинтересовать байеров.

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ НА "БИРЮСЕ"

Сразу после московской RCW на территории края развитие креативной экономики обсуждают на Всероссийском молодежном форуме ТИМ "Бирюса".

На берегу Красноярского водохранилища с 19 по 25 июля молодые художники, дизайнеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, скульпторы, IT-специалисты со всей России дискутируют на тему "Креативные индустрии в городах: от ремесла к индустриям, от хобби к бизнесу". Спикерами стали основатели крупнейших галерей России, популярные блогеры, дизайнеры, архитекторы, рестораторы, искусствоведы.

По словам Александра Усса, за годы проведения форум "Бирюса" зарекомендовал себя как стартовая площадка реализации самых востребованных идей и лучших замыслов молодых.

НОВЫЙ ФОРУМ В СИБИРИ

В октябре 2022 года в Красноярске пройдет второй форум "Российская креативная неделя — Сибирь". Договоренность о проведении мероприятия была достигнута на площадке RCW.

По словам исполнительного директора "Российской креативной недели" Елены Гребеневой, регион выбран не случайно. "Если бы существовал рейтинг креативных регионов, кстати, журналистам деловых изданий — на заметку, то Красноярский край, безусловно, занял бы в нем лидирующую позицию. Регион демонстрирует прогрессивную позицию в развитии креативной экономики, поддержке творческих инициатив. Несмотря на преимущественно промышленный профиль экономики, на территории края зарегистрировано более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 11 500 задействовано в креативных индустриях. Павильон региона на «Российской креативной неделе» стал одним из мест притяжения гостей форума, он выделяется ярким дизайном и насыщенной деловой и развлекательной программой, подготовленной командой Сибирского института развития креативных индустрий. Надеемся на скорую встречу на площадке "Российской креативной недели — Сибирь", — пояснила она.

Подготовка к мероприятию уже началась. Тема развития креативного потенциала интересна в Сибири многим, осенью прошлого года в Красноярск приехали представители 18 регионов. Задача нынешнего форума в октябре — сделать его максимально полезным для всех заинтересованных. В подготовке мероприятия примут участие специалисты и эксперты федерального уровня.

Согласно еще одному соглашению, подписанному на RCW с Федерацией креативных индустрий, Красноярский край приступает к подготовке проекта "100 креативных лидеров". Команда экспертов будет выбирать самых ярких и успешных в креативном бизнесе региона. Это поможет лучше понять, какие креативные отрасли сильнее развиты в Красноярском крае.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР "КВАДРАТ"

На "Российской креативной неделе" в павильоне Красноярского края проектировали модели региональных креативных кластеров. В обсуждении участвовали представители Сибирского института развития креативных индустрий, союза креативных кластеров, Федерации креативных индустрий, эксперты и команды других регионов. Эта работа помогла синхронизировать деятельность в трех ключевых направлениях: инфраструктура, сообщество, бизнес.

Полученный опыт сибиряки будут адаптировать для своего кластера "Квадрат" — одного из успешных примеров развития таких креативных проектов, площадки для творческих предпринимателей Красноярского края. Он был создан в центре Красноярска на площадях бывшего завода "Квант". Резиденция общей площадью 5,6 тысяч квадратных метров объединит художников, дизайнеров, архитекторов, типографии, театральные студии и других производителей креативных продуктов.

"Квадрат" поможет предпринимателям получить доступ к специализированным услугам и мерам господдержки, создаст возможности для совместных кооперационных проектов. Первоначально он создавался усилиями бизнеса, а теперь развивается через государственно-частное партнерство.

Как раз сейчас идет работа по его перезапуску. Здесь появятся шоурум, мастерские, офисы, переговорные, коворкинги и событийные площадки. Заселение резидентов запланировано уже в этом году.