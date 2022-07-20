МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Закрытие западных рынков, а также логистические сложности, дорогой фрахт и профицит стали на азиатском направлении делают экспорт металлургической продукции из России практически бессмысленным, заявил основной владелец "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) Владимир Лисин.

"Ситуация непростая. Наши коллеги активно высказывались на эту тему. На всю металлургическую отрасль России мы имели около 40% экспорта. Часть экспорта накрылась для нас, существующие азиатские направления, в частности Китай, довольно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. В том числе, в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости", — заявил Лисин на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

"Таким образом, если раньше экспортные поставки были локомотивом волатильности или снижения цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, фактически экспорт стал почти бессмысленным", — добавил он.

Лисин также сообщил, что НЛМК доведет инвестиционную программу до конца, но может сдвинуть сроки из-за нехватки иностранного оборудования.

"Значительно осложнилось проведение инвестиционных программ, конечно, мы доведем то, что у нас было, до конца, но с некоторой задержкой, потому что будут перебои с поставками западного оборудования. Не секрет, что мы получали до 60% современных технологий, собирая их по щепотке со всего мира, сейчас для нас все стало закрываться", — сказал Лисин.