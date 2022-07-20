В Польше средняя зарплата растет медленнее инфляции
Статистическое управление Польши сообщило, что средняя зарплата в стране растет медленнее инфляции
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Средняя зарплата в Польше растет медленнее инфляции. Об этом заявило Главное статистическое управление республики (GUS).
Ранее сообщалось, что инфляция в Польше в июне в годовом выражении составила 15,5%.
Отмечается, что средняя зарплата в корпоративном секторе в июне 2022 года составила 6554,87 злотых брутто, что в годовом выражении означает рост на 13%. По сравнению с маем средняя заработная плата выросла на 2,4%.
Согласно статистике, сильнее всего зарплаты выросли в секторах "добыча полезных ископаемых" и "энергетика".