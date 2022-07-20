МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Средняя зарплата в Польше растет медленнее инфляции. Об этом заявило Главное статистическое управление республики (GUS). В Польше оценили возможные объемы экспорта зерна в 2022 году

Ранее сообщалось, что инфляция в Польше в июне в годовом выражении составила 15,5%.

Отмечается, что средняя зарплата в корпоративном секторе в июне 2022 года составила 6554,87 злотых брутто, что в годовом выражении означает рост на 13%. По сравнению с маем средняя заработная плата выросла на 2,4%.

Согласно статистике, сильнее всего зарплаты выросли в секторах "добыча полезных ископаемых" и "энергетика".