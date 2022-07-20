МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил председателя правления Сбербанка Германа Грефа и главу РЖД Олега Белозерова подойти отдельно после форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и фондом "Росконгресс", для того, чтобы переговорить. Путин назвал призывы экономить воду, чтобы "рассердить" его, бредом

"Герман Оскарович (Греф — ред.), вы мне звонили, я вам перезвонил, но вы уже улетели в командировку. Подойдите ко мне вот сюда, пожалуйста. Олег Валентинович (Белозеров — ред.), вы ко мне тоже подойдите, есть что сказать потом, ладно?" — сказал Путин на пленарном заседании форума.

Российский лидер принимает принимает участие в пленарной сессии форума в среду.