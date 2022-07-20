МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста экономики США в текущем году до 2% с 2,4%, говорится в докладе агентства. Запасы нефти в США снизились за вторую неделю июля

В 2023 году S&P ждет увеличения ВВП США на 1,6%, а не на 2%, как прогнозировалось в мае.

"Из-за по-прежнему высоких цен на жилье… и агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезерва США, экономический прогноз изменился в худшую сторону в этом году и в следующем", — сообщает агентство.

S&P отмечает сложную ситуацию на рынке недвижимости, которая повлияла на ухудшение прогноза. Ипотека в США становится все менее доступной – к четвертому кварталу этого года лицу, впервые приобретающему недвижимость со средним достатком, понадобится более 11 лет, чтобы накопить на первый взнос в размере 10%. Это в два раза дольше, чем было необходимо до пандемии.

Более агрессивная политика Федеральной резервной системы США, ускорение роста цен на жилье по сравнению с доходами, а также сокращение накоплений приведет к тому, что условия доступности жилья заметно ухудшатся в этом и следующем годах. Это также отразится на статистике по новостройкам – их число со второго по четвертый квартал 2022 года упадет на 11,2%.