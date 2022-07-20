МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Украине для восстановления страны ежегодно нужно до 100 миллиардов долларов, сообщил в среду советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов. Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против России

"Эти 1,9 миллиарда долларов (которые Украина получит по результатам конференции в Лугано – ред.) – это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год 30-100 миллиардов долларов ", — отметил он. В частности, для поддержки макроэкономики необходимо 20-30 миллиардов долларов в год, и такая же сумма необходима для поддержки армии", — приводит слова Милованова агентство "Укринформ".

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.