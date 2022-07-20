МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Доля "свободных денег" у россиян в июне выросла до 26% с 24% в мае, при этом индекс свободных денег составил 78%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Банк России рекомендовал воздержаться от ценных бумаг иностранных эмитентов

Уточняется, что "свободные деньги" в контексте исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты — на основе единой панели данных холдинга. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

"Исследование на основе единой панели данных "Ромир" показало, что в июне после основных трат в кошельке россиянина осталось 26% свободных денег (на 2 процентных пункта больше, чем в мае)", — говорится в исследовании.

"Индекс свободных денег составил 78%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 11% (8 процентных пункта)", — отмечают исследователи. При этом по отношению к июню прошлого года индекс сократился на 17% (16 процентных пунктов), тогда он составлял 94%.

По словам директора бизнес-направления "М-Ромир" Ксении Пайзанской, доля свободных денег в кошельках россиян остается невысокой, а отрицательная динамика к прошлому году удерживается на уровне близком к 20%, что сигнализирует о структурном снижении индекса.