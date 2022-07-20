ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Спрос на аренду и покупку жилой недвижимости в Европе среди американских граждан значительно вырос на фоне проблем в экономике США, высокой инфляции и роста преступности, пишет Блумберг. Испания выступила против инициативы ЕК о снижении спроса на газ

Как сообщается, больше всего американцы предпочитают Грецию, Испанию, Италию, Португалию и Францию. В частности, количество запросов от граждан США на поиск недвижимости в Греции выросло на 40% во втором квартале 2022 года по сравнению с апрелем-июнем 2021 года.

В Португалии количество проживающих американцев возросло на 45% по итогам 2021 года, согласно данным местной статистики, а во Франции и Италии спрос среди американцев в настоящее время является самым сильным за последние три года.

Эксперты издания указывают также, что помимо традиционно высокого спроса на европейскую недвижимость среди американцев с высокими доходами и пенсионеров, жилье в ЕС все чаще приобретают или снимают более молодые группы населения. Этому, в частности, способствует распространенный в период пандемии формат удаленной работы, а также относительно низкие цены на аренду и покупку недорого жилья.

Помимо проблем в американской экономике и значительного роста цен на недвижимость в самих США, стимулом к покупке недвижимости в Европе также является укрепление доллара по отношению к европейской валюте, что делает приобретение и аренду еще более привлекательными.