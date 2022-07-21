МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Объем поставок строительных материалов в Калининградскую область может упасть в четыре раза из-за запрета транзита через Литву, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России. Алиханов спрогнозировал, когда Литва решит вопрос о транзите в Калининград

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград большого перечня товаров, попавших под санкции Евросоюза.

Как отметили в пресс-службе Минстроя, в настоящее время в Калининградской области сформирован запас стройматериалов. "Однако по мере расходования этого объема может возникнуть некоторая нехватка. Согласно предварительной оценке сложившейся ситуации, в совокупности объем поставок в регион из-за санкций может упасть в четыре раза", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что правительством Калининградской области ведется еженедельный мониторинг дефицита строительных материалов.

"По предварительной оценке, наиболее чувствительным называют запрет на перевозку цемента и других стройматериалов, стали и железа, древесины, строительной химии, в том числе красок и растворителей", — пояснили в Минстрое.

Минстрой в настоящее время рассматривает возможность доставки стройматериалов в Калининградскую область водным путем.

В настоящие время правительство Калининградской области совместно с правительством России ведет проработку вопроса в части альтернативных путей снабжения субъекта, в том числе паромным транспортом. "В этом случае существует вероятность изменения сроков доставки, конечной стоимости материалов и проектов в целом с учетом стоимости логистики", — отметили в Минстрое.

Там также добавили, что основной трудностью с паромами на калининградском направлении является неравномерный грузовой поток. "При отправлении из Калининграда рейсы нечем грузить, что делает их экономически неэффективными. При этом в направлении региона железнодорожные паромы загружены на 100 % как минимум до конца июля", — уточнил собеседник агентства. В Латвии на границе застряли более тысячи российских грузовиков

Стройматериалы в Калининградской области могут подорожать на 10-20% из-за проблем с транзитом через Литву, прогнозируют в Минстрое.

Как отметили в ведомстве, ранее железнодорожным транспортом в область доставлялось почти 80% металла и металлоконструкций. "Согласно прогнозу, из-за санкций время доставки товаров может затянуться на два-три месяца, а цена — вырасти не менее чем на 10–20% из-за подорожавшей логистики", — подчеркнул собеседник агентства.

Продолжение транспортной блокады может найти отражение в реализации проектов как жилищного, так и дорожного и социального строительства, уточнили в министерстве.

"В настоящее время субъектом совместно с застройщиками ведется постоянная работа по анализу сложившейся ситуации. По результатам проработки вопроса обращения застройщиков будут направлены в адрес Минстроя и рассмотрены в приоритетном порядке", — подытожили там.