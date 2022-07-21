Минстрой предупредил, что поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в четыре раза
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Объем поставок строительных материалов в Калининградскую область может упасть в четыре раза из-за запрета транзита через Литву, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград большого перечня товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Как отметили в пресс-службе Минстроя, в настоящее время в Калининградской области сформирован запас стройматериалов. "Однако по мере расходования этого объема может возникнуть некоторая нехватка. Согласно предварительной оценке сложившейся ситуации, в совокупности объем поставок в регион из-за санкций может упасть в четыре раза", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что правительством Калининградской области ведется еженедельный мониторинг дефицита строительных материалов.
"По предварительной оценке, наиболее чувствительным называют запрет на перевозку цемента и других стройматериалов, стали и железа, древесины, строительной химии, в том числе красок и растворителей", — пояснили в Минстрое.
Минстрой в настоящее время рассматривает возможность доставки стройматериалов в Калининградскую область водным путем.
В настоящие время правительство Калининградской области совместно с правительством России ведет проработку вопроса в части альтернативных путей снабжения субъекта, в том числе паромным транспортом. "В этом случае существует вероятность изменения сроков доставки, конечной стоимости материалов и проектов в целом с учетом стоимости логистики", — отметили в Минстрое.
Там также добавили, что основной трудностью с паромами на калининградском направлении является неравномерный грузовой поток. "При отправлении из Калининграда рейсы нечем грузить, что делает их экономически неэффективными. При этом в направлении региона железнодорожные паромы загружены на 100 % как минимум до конца июля", — уточнил собеседник агентства.
Стройматериалы в Калининградской области могут подорожать на 10-20% из-за проблем с транзитом через Литву, прогнозируют в Минстрое.
Как отметили в ведомстве, ранее железнодорожным транспортом в область доставлялось почти 80% металла и металлоконструкций. "Согласно прогнозу, из-за санкций время доставки товаров может затянуться на два-три месяца, а цена — вырасти не менее чем на 10–20% из-за подорожавшей логистики", — подчеркнул собеседник агентства.
Продолжение транспортной блокады может найти отражение в реализации проектов как жилищного, так и дорожного и социального строительства, уточнили в министерстве.
"В настоящее время субъектом совместно с застройщиками ведется постоянная работа по анализу сложившейся ситуации. По результатам проработки вопроса обращения застройщиков будут направлены в адрес Минстроя и рассмотрены в приоритетном порядке", — подытожили там.
https://1prime.ru/state_regulation/20220721/837553112.html