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2022
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Минюст США приравнял уклоняющихся от санкций против России к мафии
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Замглавы минюста США Лиза Монако сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией. "Мы просим конгресс позволить... ПРАЙМ, 21.07.2022
макроэкономика, экономика, новости, минфин сша, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 21 июл — ПРАЙМ. Замглавы минюста США Лиза Монако сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией.
"Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", — сказала она.
По ее словам, минюст хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".