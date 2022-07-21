ВАШИНГТОН, 21 июл — ПРАЙМ. Замглавы минюста США Лиза Монако сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией. В США признали, что "санкционный блицкриг" против России провалился

"Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", — сказала она.

По ее словам, минюст хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".