МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Призывы правящей в Германии светофорной коалиции ("красные" социал-демократы, "желтые" либералы и Зеленые) к экономии произвели впечатление на немцев — большинство жителей страны, то есть 62 процента, стали мыться реже, причем на сам процесс стало уходить меньше времени, пишет Bild со ссылкой на исследование INSA. Пушков предупредил ЕС о последствиях блокировки "Северного потока – 2"

Лишь 35% не подвергли свое поведение в душевой политически необходимым переменам, отмечает издание.

Избиратели Зеленых — в первых рядах "меньше моющихся": 33% из них успевают принять душ за более короткое время, чем до энергетических санкций против России, принятых несколько месяцев назад. Эти же 33% Зеленых стали реже мыться. Другие группы избирателей отстают: лишь 9-18% из них моются нынче реже и короче, чем раньше.

При этом избиратели "Левых" и "Альтернативы для Германии" не воспринимают новых тенденций: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время. Лишь 28-29% из них стали обращаться с водой более экономно против 37-45% в среднем по стране.

Согласно опросу, почти каждый второй немец (45%) принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период "зимы без русского газа".

В то же время 44% жителей ФРГ намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию.