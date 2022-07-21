МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Норвегия проверяет грузы, направляющиеся в том числе в Баренцбург, на предмет наличия "санкционных товаров", заявил РИА Новости новый генконсул РФ на Шпицбергене Андрей Чемерило. Норвежские перевозчики произведут доставку грузов на Шпицберген

Он подчеркнул, что благодаря тесному диалогу между министерствами иностранных дел России и Норвегии найден взаимоприемлемый способ доставки грузов треста "Арктикуголь" через территорию континентальной Норвегии.

По его словам, норвежский автоперевозчик забирает грузы в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска "Борисоглебск — Стурскуг", следует с ними до северонорвежского порта Тромсё, где грузит их на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.

"Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия "санкционных товаров" (Норвегия вслед за Евросоюзом вводила санкции против РФ, хотя и не входит в ЕС — ред.). То есть, это происходит и с грузами треста "Арктикуголь", следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург", — сказал дипломат.

Генконсул добавил, что "с норвежской стороной согласована очередная заявка треста "Арктикуголь" на доставку груза на Шпицберген от 13 июля", а генеральное консульство России продолжает держать вопрос "шпицбергенского транзита на контроле".

Между Россией и Норвегия ранее возникла напряженность из-за того, что в Осло отклонили российскую заявку на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене, в числе которых были продукты и необходимое оборудование, ситуацию удалось решить, "застрявшие" грузы в итоге прибыли в Баренцбург.