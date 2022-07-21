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Великобритания введет запрет на импорт российского золота 21 июля
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Великобритания ввела запрет на импорт российского золота, планирует запретить импорт нефти и угля. Об этом говорится в заявлении британского правительства. Отмечается, что Лондон... ПРАЙМ, 21.07.2022
экономика, новости, россия, великобритания, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Великобритания ввела запрет на импорт российского золота, планирует запретить импорт нефти и угля. Об этом говорится в заявлении британского правительства.
Отмечается, что Лондон вводит санкции на импорт золота, нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции, а также приобретение, поставку и доставку этих продуктов.
Согласно принятому документу, "запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года".
Подчеркивается, что Великобритания также запретила предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг клиентам из России.