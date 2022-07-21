МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. По итогам работы во II квартале 2022 года публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) перечислила спортивным федерациям и профессиональным лигам 3,1 миллиарда рублей целевых отчислений от деятельности букмекерских компаний. Таким образом, с момента начала работы, в октябре 2021 года, на развитие российского спорта направлено 9,7 миллиарда рублей, сообщили в компании. В Госдуме обсудят расширение полномочий единого регулятора азартных игр

В период межсезонья и на фоне резкого снижения количества международных соревнований с участием российских спортсменов объем рынка во втором квартале сократился всего на 1,5% до 198, 9 миллиарда рублей.

После изменения системы сбора и распределения целевых отчислений внебюджетное финансирование стали получать 112 спортивных федераций и 2 профессиональные лиги. Порядок их распределения определен правительством РФ. В частности, 20% предназначается на финансирование детско-юношеского спорта, что позволяет растить собственные кадры, поддерживая юных спортсменов с детства.

Впервые целевые отчисления от букмекерской деятельности стали получать паралимпийские и сурдлимпийские федерации: за девять месяцев работы им перечислено более 418 миллионов рублей.

С целью трансформации рынка азартных игр в сторону прозрачности все букмекерские компании подключены к информационной системе Единого регулятора. Данная информационная система — на 100% российская разработка, что особенно важно в текущей ситуации с точки зрения обеспечения информационной безопасности.