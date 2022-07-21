2022-07-21T15:01:48+03:00

2022-07-21T15:01:48+03:00

2022-07-21T15:01:48+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220721/837560220.html

Нацбанк Украины ожидает инфляцию выше 30% по итогам 2022 года

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

НАЦБАНК УКРАИНЫ ОЖИДАЕТ ИНФЛЯЦИЮ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ВЫШЕ 30%, А В 2023 ГОДУ 20,7% — РЕГУЛЯТОР ПРАЙМ, 21.07.2022

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60