Нацбанк Украины ожидает инфляцию выше 30% по итогам 2022 года, 20,7% в 2023 году
НАЦБАНК УКРАИНЫ ОЖИДАЕТ ИНФЛЯЦИЮ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ВЫШЕ 30%, А В 2023 ГОДУ 20,7% — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/state_regulation/20220721/837560220.html
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НАЦБАНК УКРАИНЫ ОЖИДАЕТ ИНФЛЯЦИЮ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ВЫШЕ 30%, А В 2023 ГОДУ 20,7% — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/state_regulation/20220721/837560220.html
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