МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросло на 7 тысяч с показателя предыдущей недели — до 251 тысячи, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя — до 240 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 4,5 тысячи — до 240,5 тысячи с уровня предыдущей недели в 236 тысяч, показатель предыдущей недели был пересмотрел в сторону увеличения на 0,25 тысячи — с 235,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 июля, выросло на 51 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,384 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,333 миллиона с 1,331 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.