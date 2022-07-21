МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в кризисе в Европе не заинтересован никто. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

"Мне печально видеть, как Евросоюз следует по пути, который, по сути дела, указывают США — что коллективный Запад должен быть един, ни шагу назад, вправо-влево, только вперед, куда укажет старший товарищ. Я могу только пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние трудности", — сказал Лавров.

"Никто не заинтересован в том, чтобы в Европе были кризисы. И хочу пожелать странам, которые подчеркнуто настаивают на том, что их политика будет определяться их национальными интересами… что это справедливое желание, абсолютно естественное, оно возобладает и будет уважаться", — заявил он по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.