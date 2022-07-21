ООН, 21 июл — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Стамбул в рамках усилий по достижению договоренности об экспорте зерна с Украины и из России, а также удобрений из РФ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак. Замглавы МИД рассказал о продолжении переговоров России и Украины по зерну

"Генсек ООН отправится в Стамбул сегодня вечером в рамках усилий по обеспечению глобального доступа к продовольствию Украины и российским продуктам и удобрениям", — сказал Хак.

Также он заявил, что не может сказать, что работа над договоренностью об экспорте зерна с Украины и из России завершена.

Он отметил, что ситуация на переговорах в Стамбуле "плавающая". Ранее он объявил, что генсек ООН отправится в этот город в четверг вечером. Гутерреш находится в отпуске в Европе и ранее заявлял, что будет готов отправиться в Стамбул на подписание договоренности по зерну, если это потребуется.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.

Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.