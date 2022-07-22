ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Договоренность по экспорту зерна с Украины предполагает частичное разминирование портов этой страны, при этом капитаны украинского флота и береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники. В Турции анонсировали подписание документа по "зерновому вопросу" в пятницу

Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Согласно информации собеседников газеты, украинская сторона согласилась провести разминирование "лишь частично". При этом в соответствии с достигнутой договоренностью капитаны украинского флота или береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, где управление кораблями будут принимать иностранные экипажи. Последние, в свою очередь, должны будут довести суда до Стамбула, прежде чем продолжить путь по своим маршрутам.

Кроме того, согласно соглашению, в Стамбуле будет создан центр по мониторингу за данными операциями, а турецкая сторона берет на себя обязательство по проверке судов на предмет того, не перевозится ли на них оружие в порты Украины.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.