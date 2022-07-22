МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на фоне сохранения дефляционного тренда в стране и значительного уменьшения инфляционных ожиданий может снизить ключевую ставку до 8,5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики. Однако часть экспертов допускает, что возможны более аккуратные шаги в 0,5-0,75 процентного пункта, если ЦБ посчитает инфляционные риски для экономики слишком высокими. Курс рубля резко ушел вниз на спекуляциях о решении ЦБ по ключевой ставке

Регулятор в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже в апреле-мае регулятор трижды уменьшил ставку – в совокупности до 11%. В июне на фоне дефляции в стране ЦБ вернул ставку на досанкционный уровень в 9,5% годовых. В эту среду Росстат сообщил, что недельная дефляция за период с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17% после 0,03% на прошлой неделе, при этом инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев в июле резко снизились — до 10,8%.

"Мы ожидаем, что Банк России 22 июля прибегнет к заметному снижению ключевой ставки (-1 процентный пункт). Инфляция явно замедляется быстрее, чем ожидает ЦБ, растет вероятность реализации дефляционных рисков", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко также ждет снижения ставки до 8,5% годовых. "На столь резкое снижение ставки ЦБ могут подтолкнуть усилившиеся ожидания населения по снижению инфляции и продолжающееся снижение цен по все более широкому списку товаров, что говорит о преобладании дезинфляционных рисков", — полагает он.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует уменьшение ключевой ставки до 8,5% годовых на фоне замедления инфляции, снижения инфляционных ожиданий, спада кредитования и необходимости поддержать сокращающуюся экономику. Снижения на 1 процентный пункт также ждут в Сбербанке, "Ак Барс банке" и "Тинькофф инвестициях".

Быстрое снижение инфляционных ожиданий в России может подтолкнуть ЦБ к уменьшению ставки в 0,75-1 процентный пункт, уверен главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин также считает, что шаг регулятора в пятницу может составить 0,75-1 процентный пункт. Некоторые экономисты закладывают более консервативное решение ЦБ по ставке в 0,5 процентного пункта – такой прогноз у НКР, ВТБ и АКРА.

В НРА предполагают, что ключевая ставка будет понижена до 8,5–9% годовых. "Причем с наибольшей вероятностью шаг снижения составит 0,5 процентного пункта. В оптимистическом сценарии, если Банк России посчитает выгоду от снижения ставки большей, чем потери экономики от реализации инфляционных рисков, то ставка будет снижена на 1 процентный пункт", — заключили аналитики.