МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. РФ продолжит выполнять свои обязательства по поставкам в страны Африки продовольствия, удобрений и энергоносителей, несмотря на западные санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД рассказали о негативном влиянии антироссийских санкций на Африку

"Важно, чтобы все наши африканские друзья понимали: Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров. Все меры для этого с российской стороны предпринимаются", — говорится в статье Лаврова для африканских СМИ.

Он подчеркнул, что в Москве хорошо осознают значение российских поставок социально значимой продукции, включая продовольствие, для многих государств мира.

"Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность "с больной головы на здоровую", — добавил Лавров.

Он пояснил, что еще в период "коронакризиса" коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах. Именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке.

"Западные санкции, введенные против России в последние месяцы, дополнительно обострили негативные тенденции", — отметил Лавров.

Ранее в МИД РФ выразили надежду, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства.

Министр подчеркнул, что Россия и африканские партнеры работают над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле.

"Разумеется, текущая геополитическая ситуация требует определенной корректировки механизмов нашего взаимодействия: в первую очередь речь идет об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов. Россия во взаимодействии с партнерами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платежных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле", — отметил Лавров.

Министр добавил, что Россия выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для потенциального воздействия со стороны недружественных государств.