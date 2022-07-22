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2022
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Годовая инфляция в Японии по итогам июня замедлилась
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Потребительские цены в Японии выросли на 2,4% в годовом выражении по результатам июня после 2,5% в мае, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел... ПРАЙМ, 22.07.2022
макроэкономика, экономика, новости, япония, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии выросли на 2,4% в годовом выражении по результатам июня после 2,5% в мае, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
При этом за июнь цены не изменились после роста на 0,3% в мае.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,2%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.