МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии выросли на 2,4% в годовом выражении по результатам июня после 2,5% в мае, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на уровне минус 0,1%

При этом за июнь цены не изменились после роста на 0,3% в мае.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,2%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.