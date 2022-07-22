МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 11 по 17 июля вырос на 13 процентных пунктов, до 11 пунктов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Эксперты не ждут ослабления рубля от снижения ставки ЦБ

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"В период с 11 по 17 июля индекс экономической уверенности россиян вырос до +11. Это на 13 пунктов больше, чем неделей ранее", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял —2 пункта.

Также становится больше доля россиян, позитивно настроенных в отношении своего материального положения. На то, что оно улучшится в ближайшие полгода, рассчитывают 62%. Россияне увеличили свои расходы на повседневные товары в июне

"К середине лета россияне стали отмечать нормализацию текущей экономической ситуации. На это влияет и информационный фон, и готовность российских компаний заполнить создавшийся вакуум на рынке. Показательно, что динамика происходит неравномерно, что говорит о чувствительности человека к инфоповодам", — отметил президент "Ромир" и основатель "М-Холдинг" Андрей Милехин.

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.