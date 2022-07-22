МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Правительство расширило перечень недружественных иностранных государств, добавив в него Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию, сообщается в телеграм-канале российского кабмина. Медведев: "сумасшедшие" власти Евросоюза утратили связь с реальностью

"Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности ее дипломатическим и консульским представительствам за рубежом", — говорится в публикации.

Уточняется, что Словения и Хорватия больше не могут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения на территории России. За Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16.

Перечень не является окончательным и может расширяться в дальнейшем с учетом враждебных действий со стороны иностранных государств, добавляется в сообщении.

Впервые список был опубликован в мае 2021 года, тогда в него вошли США и Чехия. В отношении фигурантов списка применяются меры воздействия, установленные указом президента от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Кроме того, в марте 2022 года правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него вошли 48 государств, в том числе все стран-члены Европейского Союза.