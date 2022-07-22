МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, говорится в публикации на сайте Кремля. Путин поручил ограничить ставку льготной ипотеки семью процентами

"…Разработать и утвердить актом правительства Российской Федерации комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрев ее синхронизацию с программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и инфраструктурного развития", — говорится в сообщении.

Поручение направлено поэтапное снижение доли сильно изношенных ЖКХ в регионах. Оно должно быть исполнено в срок до 15 января 2023 года. Ответственным за исполнение назначен глава российского правительства Михаил Мишустин.

Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, которое состоялось в конце июня, призвал ежегодно снижать количество ветхих сетей в ЖКХ и предложил реализовать план для начала за пять лет. Глава государства подчеркнул, что проблема модернизации жилищно-коммунального хозяйства в России остается сложной: общий износ сетей ЖКХ в России более 40%.